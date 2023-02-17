Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

248 часов под завалами: в Турции спасли 17-летнюю девушку

Сегодня 06:45
просмотров

В Турции спасатели получили девушку, которая 248 часов после разрушительного землетрясения находилась под завалами.

Новости Днепра про 248 часов под завалами: в Турции спасли 17-летнюю девушку

Известно, что 17-летняя Алейна Олмез была спасена в Кахраманмараше, в недалеко от эпицентра одного из землетрясений. Она была ранена, однако она смогла продержаться 10 дней до того, как ее найдут спасители.

«Она выглядела здоровой. Она открывала и закрывала глаза», — сказал шахтер Али Акдоган. Он помогал в спасении.

Он расповел, что все работающие над ликвидацией последствий землетрясений радуются, когда удается достать из-под завалов кого-то живым. Даже если это животные.

Напомним, что по состоянию на 14 февраля было известно, что в Турции в результате произошедших 6 февраля землетрясений погибли 35 418 человек. При этом 105505 человек получили ранения.

Читайте также:

Новости Днепра про 248 часов под завалами: в Турции спасли 17-летнюю девушкуУкраїнська Новости Днепра про 248 часов под завалами: в Турции спасли 17-летнюю девушкуРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Надел маску: в Днепре мужчина пытался ограбить магазин
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Надел маску: в Днепре мужчина пытался ограбить магазин

    В Днепре мужчина пытался ограбить магазин на улице Степана Бандеры.

    Россия обстреляла Бахмут: погибли пять человек
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Россия обстреляла Бахмут: погибли пять человек

    В четверг, 16 февраля, российские военные нанесли артиллерийский удар по…

    В Никопольской бане нашли мертвую женщину
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    В Никопольской бане нашли мертвую женщину

    Труп женщины нашли в бане на улице Шевченко в Никополе.

    ВСУ уничтожили артиллерийское подразделение россиян, — Генштаб
    Новости Днепра
    Вчера 19:45
    ВСУ уничтожили артиллерийское подразделение россиян, — Генштаб

    Украинские военные продолжают наносить врагу значительные потери и уничтожили артиллерийское…

    Последние новости

    Погода в Днепре в пятницу, 17 февраля: ожидается небольшой снег
    Погода в Днепре в пятницу, 17 февраля: ожидается небольшой снег

    Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера.

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Надел маску: в Днепре мужчина пытался ограбить магазин
    Надел маску: в Днепре мужчина пытался ограбить магазин

    В Днепре мужчина пытался ограбить магазин на улице Степана Бандеры.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Россия обстреляла Бахмут: погибли пять человек
    Россия обстреляла Бахмут: погибли пять человек

    В четверг, 16 февраля, российские военные нанесли артиллерийский удар по Бахмуту. В результате вражеской атаки погибли пять человек.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Никопольской бане нашли мертвую женщину
    В Никопольской бане нашли мертвую женщину

    Труп женщины нашли в бане на улице Шевченко в Никополе.

    Вчера 20:30
    просмотров
    ВСУ уничтожили артиллерийское подразделение россиян, — Генштаб
    ВСУ уничтожили артиллерийское подразделение россиян, — Генштаб

    Украинские военные продолжают наносить врагу значительные потери и уничтожили артиллерийское подразделение оккупантов на огневой позиции.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Сегодня Украина вернула из российского плена сотню военных и гражданского
    Сегодня Украина вернула из российского плена сотню военных и гражданского

    Сегодня, 16 февраля, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Гулял по городу с флагом «ссср»: в Кривом Роге задержали мужчину
    Гулял по городу с флагом «ссср»: в Кривом Роге задержали мужчину

    В Кривом Роге 55-летний мужчина набросил на плечи флаг «ссср» и гулял с ним по городу.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Днепр отправил ВСУ еще 12 грузовиков и уже готовит новую, втрое большую партию машин для фронта
    Днепр отправил ВСУ еще 12 грузовиков и уже готовит новую, втрое большую партию машин для фронта

    Днепр продолжает снабжать украинских защитников необходимой техникой и автомобилями.

    Вчера 18:19
    0
    просмотров
    Жители Днепропетровщины продали несуществующих товаров на 1,2 млн грн: мототехника, мобильные телефоны, генераторы
    Жители Днепропетровщины продали несуществующих товаров на 1,2 млн грн: мототехника, мобильные телефоны, генераторы

    Злоумышленникам объявили подозрение.

    Вчера 18:00
    0
    просмотров
    Для чего рф запускает шары в небо Украины: комментарии военных экспертов
    Для чего рф запускает шары в небо Украины: комментарии военных экспертов

    Начиная с 12 февраля рф регулярно запускает в воздушное пространство Украины необычные воздушные шары с уголковыми отражателями. Первый такой аэростат был зафиксирован и сбит над Днепром. Через несколько дней еще 6 таких шаров сбили в столице. Журналисты dnepr.info собрали всю…

    Вчера 17:38
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх