248 часов под завалами: в Турции спасли 17-летнюю девушку

Известно, что 17-летняя Алейна Олмез была спасена в Кахраманмараше, в недалеко от эпицентра одного из землетрясений. Она была ранена, однако она смогла продержаться 10 дней до того, как ее найдут спасители.
«Она выглядела здоровой. Она открывала и закрывала глаза», — сказал шахтер Али Акдоган. Он помогал в спасении.
Он расповел, что все работающие над ликвидацией последствий землетрясений радуются, когда удается достать из-под завалов кого-то живым. Даже если это животные.
Напомним, что по состоянию на 14 февраля было известно, что в Турции в результате произошедших 6 февраля землетрясений погибли 35 418 человек. При этом 105505 человек получили ранения.
Читайте также:
Автор:
В Днепре мужчина пытался ограбить магазин на улице Степана Бандеры.
В четверг, 16 февраля, российские военные нанесли артиллерийский удар по…
Труп женщины нашли в бане на улице Шевченко в Никополе.
Украинские военные продолжают наносить врагу значительные потери и уничтожили артиллерийское…
Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера.
В Днепре мужчина пытался ограбить магазин на улице Степана Бандеры.
В четверг, 16 февраля, российские военные нанесли артиллерийский удар по Бахмуту. В результате вражеской атаки погибли пять человек.
Труп женщины нашли в бане на улице Шевченко в Никополе.
Украинские военные продолжают наносить врагу значительные потери и уничтожили артиллерийское подразделение оккупантов на огневой позиции.
Сегодня, 16 февраля, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский.
В Кривом Роге 55-летний мужчина набросил на плечи флаг «ссср» и гулял с ним по городу.
Днепр продолжает снабжать украинских защитников необходимой техникой и автомобилями.
Злоумышленникам объявили подозрение.
Начиная с 12 февраля рф регулярно запускает в воздушное пространство Украины необычные воздушные шары с уголковыми отражателями. Первый такой аэростат был зафиксирован и сбит над Днепром. Через несколько дней еще 6 таких шаров сбили в столице. Журналисты dnepr.info собрали всю…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!