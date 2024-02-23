24 февраля в Днепре День траура

После подтверждения гибели двух жителей дома, в который в ночь на 23 февраля попал ударный дрон, в городе объявили траур.

В ночь 23 февраля россияне ударили по многоэтажке в Днепре. 8 человек получили ранения. К сожалению, спасатели вытащили из-под завалов тела еще двух жителей дома. В связи с этим 24 февраля в городе объявили День траура.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

“Подтверждены уже двое погибших. Завтра объявляем день траура”, – написал он.

Напомним, в Днепре из-под завалов вытащили тело 96-летнего мужчины. Вечером спасатели обнаружили труп 57-летней женщины, которая до последнего считалась пропавшей без вести.

Кроме того, жителей 18 квартир в разрушенном подъезде придется отселить.

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