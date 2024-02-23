24 февраля в Днепре День траура

В ночь 23 февраля россияне ударили по многоэтажке в Днепре. 8 человек получили ранения. К сожалению, спасатели вытащили из-под завалов тела еще двух жителей дома. В связи с этим 24 февраля в городе объявили День траура.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
“Подтверждены уже двое погибших. Завтра объявляем день траура”, – написал он.
Напомним, в Днепре из-под завалов вытащили тело 96-летнего мужчины. Вечером спасатели обнаружили труп 57-летней женщины, которая до последнего считалась пропавшей без вести.
Кроме того, жителей 18 квартир в разрушенном подъезде придется отселить.
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