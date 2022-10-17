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236 день подходит к концу: Лукашук рассказал о ситуации в регионе

Сегодня 21:15
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Сегодня в Днепропетровской области было неспокойно.

Новости Днепра про 236 день подходит к концу: Лукашук рассказал о ситуации в регионе

Днем половине дня оккупанты атаковали Каменский район – был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры. На месте был пожар, разрушения были масштабными.

Во второй половине дня в Зеленодольской общине подорвался трактор на вражеских боеприпасах. Тракторист сам проводил полевые работы. К счастью, мужчина не пострадал, пострадала сельскохозяйственная машина.

В остальных районах области – без чрезвычайных ситуаций.

Помним об энергетическом фронте – мы максимально экономим электроэнергию. 

Напоследок еще раз об информационной безопасности. Друзья, учитывая, что российские террористы все чаще используют беспилотники-камикадзе против мирных жителей, напомню: не размещайте в социальных сетях фотографии сбитого или упавшего беспилотника, на которых указаны его бортовые номера.

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Новости Днепра про 236 день подходит к концу: Лукашук рассказал о ситуации в регионеУкраїнська Новости Днепра про 236 день подходит к концу: Лукашук рассказал о ситуации в регионеРусский

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