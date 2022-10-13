232-е сутки вторжения россии: Лукашук о ситуации на Днепропетровщине

232-е сутки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины подходит к концу.

О ситуации на Днепропетровщиине рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

После обеда оккупанты ударили по Криворожскому району: Апостоловскую громаду обстреляли из РСЗО, есть повреждения зданий. К счастью, люди не пострадали.

Во всех других районах области день прошел без обстрелов. Радиационный фон остается в пределах нормы.

Спасатели Днепропетровщины продолжают свою работу по разминированию территорий. Сегодня уничтожили 25 боеприпасов в нашей области и еще 67 единиц – в Херсонской области.

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