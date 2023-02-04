22-летнюю девушку и 15-летнего подростка госпитализировали: появились подробности аварии возле оперного

Так, стало известно, что автомобиль марки Acura двигался по проспекту Яворницкого, когда легковушка Subaru пересекала перекресток. Водитель второй машины не заметил внедорожник, поэтому не уступил ему дорогу.
Автомобили столкнулись, а Acura влетел в ситилайт.
В результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка Subaru и 15-летний подросток. Их госпитализировали в больницу.
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