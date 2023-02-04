22-летнюю девушку и 15-летнего подростка госпитализировали: появились подробности аварии возле оперного

В субботу, 4 февраля, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого, возле театра оперы и балета, произошло ДТП. Появились подробности об обстоятельствах аварии и пострадавших.

Так, стало известно, что автомобиль марки Acura двигался по проспекту Яворницкого, когда легковушка Subaru пересекала перекресток. Водитель второй машины не заметил внедорожник, поэтому не уступил ему дорогу.

Автомобили столкнулись, а Acura влетел в ситилайт.

В результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка Subaru и 15-летний подросток. Их госпитализировали в больницу.

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