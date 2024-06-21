21 птенец: на Днепропетровщине поселилась чрезвычайно большая «многодетная» семья лебедей (ВИДЕО)

Фермер Владимир Гаврилов из села Новопавловка в Днепропетровской области снимает вирусные видео о чрезвычайно большой семье лебедей. У пары на попечении 21 птенец. Скорее всего, пара «усыновила» малышей, потерявших родителей по разным причинам, ведь лебедица откладывает за раз всего 5-8 яиц.

На видео, которое распространили в сети, видно как 21 птенчик «гуськом» следует за мамой, а позади птичьего «парада» плывет отец семейства. Пользователи Facebook шутят, что семье пора давать льготы как многодетным.

За такой выводок «гадких утят» паре лебедей точно стоит дать звание «Родители года», — отмечают люди.

Сообщается, что несколько лет назад Владимир вместе с единомышленниками расчистили местную реку. Там сейчас и живут лебеди.