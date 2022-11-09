21 февраля ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полиция разыскивает 25-летнюю девушку

21 февраля девушка ушла из дома и не вернулась до сих пор.
Приметы: тату на кисти правой руки в виде недорисованной маски.
Была одета: куртка темно-зеленого цвета, синие джинсы.
Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, сообщите по номерам: (097)-356-29-87, 097-620-67-70.
Любая информация может быть полезной!
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