21 февраля ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полиция разыскивает 25-летнюю девушку

В Днепропетровской области полиция продолжает поиск 25-летней Анжелики Шматко.

21 февраля девушка ушла из дома и не вернулась до сих пор.

Приметы: тату на кисти правой руки в виде недорисованной маски.

Была одета: куртка темно-зеленого цвета, синие джинсы.

Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, сообщите по номерам: (097)-356-29-87, 097-620-67-70.

Любая информация может быть полезной!

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