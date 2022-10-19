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  • 21 баночка закруток из одного гриба: на Днепропетровщине растут гигантские шампиньоны (ФОТО)

21 баночка закруток из одного гриба: на Днепропетровщине растут гигантские шампиньоны (ФОТО)

Сегодня 12:43
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На Днепропетровщине в разгар сезон грибов и местные жители собирают новый урожай, чтобы сделать запасы на зиму. Иногда удается найти настоящее сокровище.

В сообществе Грибники Днепра на фейсбуке жители области хвастаются своим уловом.

Вот к примеру Vladyslav Prokopovych поделился невероятной находкой. Его брат нашел огромный гриб. Автор сообщения отметил, что из одного гриба удалось законсервировать 21 баночку закруток.

Новости Днепра про 21 баночка закруток из одного гриба: на Днепропетровщине растут гигантские шампиньоны (ФОТО)

По словам Владислава, вес этого великана – почти 7 килограмм. В комментариях отметили, что это гигантский головач — такой вид грибов, который имеет невероятный вкус и нежную мякоть.

Новости Днепра про 21 баночка закруток из одного гриба: на Днепропетровщине растут гигантские шампиньоны (ФОТО)

Не столь впечатляющий, но хороший улов показали грибники из Царичанского района. Местная жительница Алена Луцик показала свою находку. Собирали шампиньоны луговые в селе Могилев.

Новости Днепра про 21 баночка закруток из одного гриба: на Днепропетровщине растут гигантские шампиньоны (ФОТО)

Отметим, что с дикорастущими грибами следует быть осторожными, и если вы не уверены, что собранный сорт грибов безопасен, лучше их не употреблять в пищу.

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Новости Днепра про 21 баночка закруток из одного гриба: на Днепропетровщине растут гигантские шампиньоны (ФОТО)Українська Новости Днепра про 21 баночка закруток из одного гриба: на Днепропетровщине растут гигантские шампиньоны (ФОТО)Русский

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