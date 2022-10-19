21 баночка закруток из одного гриба: на Днепропетровщине растут гигантские шампиньоны (ФОТО)

В сообществе Грибники Днепра на фейсбуке жители области хвастаются своим уловом.
Вот к примеру Vladyslav Prokopovych поделился невероятной находкой. Его брат нашел огромный гриб. Автор сообщения отметил, что из одного гриба удалось законсервировать 21 баночку закруток.
По словам Владислава, вес этого великана – почти 7 килограмм. В комментариях отметили, что это гигантский головач — такой вид грибов, который имеет невероятный вкус и нежную мякоть.
Не столь впечатляющий, но хороший улов показали грибники из Царичанского района. Местная жительница Алена Луцик показала свою находку. Собирали шампиньоны луговые в селе Могилев.
Отметим, что с дикорастущими грибами следует быть осторожными, и если вы не уверены, что собранный сорт грибов безопасен, лучше их не употреблять в пищу.
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