12 ракет, 12 погибших: оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

Армия российской федерации в ночь с 8 на 9 октября выпустила по Запорожью 12 ракет.

Этой ночью удар был нанесен по жилому дому. Кроме этого разрушены 5 частных домов и повреждены 40 многоэтажек.

На данный момент известно о 12 погибших и 49 раненых людях, мирно спавших в своих домах в момент удара.

На данный момент информация обновляется, на месте работают все соответствующие службы.

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