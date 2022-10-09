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12 ракет, 12 погибших: оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

Сегодня 09:22
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Армия российской федерации в ночь с 8 на 9 октября выпустила по Запорожью 12 ракет.

Этой ночью удар был нанесен по жилому дому. Кроме этого разрушены 5 частных домов и повреждены 40 многоэтажек.

На данный момент известно о 12 погибших и 49 раненых людях, мирно спавших в своих домах в момент удара.

На данный момент информация обновляется, на месте работают все соответствующие службы.

Новости Днепра про 12 ракет, 12 погибших: оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

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Новости Днепра про 12 ракет, 12 погибших: оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

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Новости Днепра про 12 ракет, 12 погибших: оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

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Новости Днепра про 12 ракет, 12 погибших: оккупанты нанесли ракетный удар по ЗапорожьюУкраїнська Новости Днепра про 12 ракет, 12 погибших: оккупанты нанесли ракетный удар по ЗапорожьюРусский

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