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  • 20 декабря ушел на работу и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 45-летнего мужчину

20 декабря ушел на работу и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 45-летнего мужчину

Сегодня 12:17
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Новости Днепра про 20 декабря ушел на работу и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 45-летнего мужчину

В Кривом Роге разыскивают пропавшего 45-летнего Владимира Пирога. 20 декабря мужчина ушел на работу и не вернулся. Где он сейчас – неизвестно.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 45 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет: в черную зимнюю куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и черную спортивную шапку.

Особые приметы: на левом предплечье шрам от ожога.

Если вы видели Владимира или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номерам: 102, (098) 650-02-01, (096) 250-14-11, (067) 110-16-42.

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Новости Днепра про 20 декабря ушел на работу и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 45-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про 20 декабря ушел на работу и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 45-летнего мужчинуРусский

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