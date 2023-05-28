2-летнюю девочку из Харьковщины, пропавшую 3 дня назад, нашли живой: где был ребенок

2-летнюю Виолетту, пропавшую на Харьковщине 23 мая, нашли в живых. Об этом рассказали в полиции Харьковской области. По словам правоохранителей, искали ребенка более тысячи человек – это силовики, волонтеры, поисково-спасательные отряды и местные жители.
Девочка пропала со двора собственного дома. Родные говорят, что она играла с братиком, но потом куда-то исчезла.
Люди прочесывали территории вокруг деревни Скрипаи, где живет девочка. Проверяли все: старые колодцы, заброшенные дома, а водолазы — реки рядом. Искать дочь приехал и отец Виолетты, который сейчас находится в зоне боевых действий.
Нашли девочку 27 мая. Правоохранители и спасатели уже потеряли веру найти ребенка живым. Почти три дня Виолетта провела в одиночестве в лесу. Нашел ее полицейский Роман, случайно услышавший тихий стон посреди леса.
Роман проверил поляну в лесу, где услышал стон и нашел девочку, свернувшуюся в клубочек, у корней дерева.
Такие эмоции никто из нас еще не получал. Когда мы увидели ее живой, это были муравьи по телу и слезы. Она сидела под деревом. Она застонала и ее услышали, – сказал Иващенко.
Ребенка сразу осмотрели медики. Девочка хотела пить и была истощена, но видимых травм или повреждений, кроме царапин от ветвей и комариных укусов, нет.
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К поискам подключились волонтеры.
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