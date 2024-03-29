14 исторических зданий в Днепре официально стали национальными памятками Украины

Более 10 исторических построек внесли в реестр недвижимых памятников национального значения.

Как сообщили в Управлении по вопросам охраны культурного наследия, ряд исторических построек внесли в реестр недвижимых памятников. Все здания уже были под охраной государства, но теперь официально внесены в список объектов культурного наследия.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.03.2024 № 337 «О внесении объектов культурного наследия национального значения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины» еще 14 памятников архитектуры национального значения г. Днепр внесены в Государственный реестр, взятые на учет еще постановлением Совета Министров РСФСР от 24 августа 1963 г. № 970, — говорится в сообщении.

Речь идет о таких сооружениях на территории Днепра:

– Дом клуба, ул. Воскресенская, 3;

– Дом театра, ул. Воскресенская, 5;

– Губернаторский дом, ул. Воскресенская, 14;

— Дом горного института, просп. Д. Яворницкого, 19;

— Химический корпус университета, просп. Д. Яворницкого, 36;

– Дом театра, просп. Д. Яворницкого, 97;

— Платная фабрика (Ткацкий корпус), просп. Д. Яворницкого, 106;

— Дом первого коммерческого училища, просп. О. Поля, 2;

— Дворец, парк имени Т. Г. Шевченко;

— Дом «Аудитория Научного общества», ул. Половицкая, 5;

– Преображенский собор, пл. Соборная;

– Первая мужская классическая гимназия, пл. Соборная, 2;

– Николаевская церковь в Кодаках, ул. Крепостная, 108;

– Николаевская церковь, ул. Производственная, 4а.

Как пояснили в управлении, внесение памятников в Государственный реестр является важным шагом для сохранения памятника от имеющихся в настоящее время манипуляций, к которым прибегают владельцы/пользователи памятников.

Они часто утверждают, что если памятки нет в Государственном реестре недвижимых памятников Украины, то они не имеют охранного статуса. Таким образом, внесение памятников в Госреестр не является простой формальностью, а является важным шагом для сохранения культурного наследия города.

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