14 исторических зданий в Днепре официально стали национальными памятками Украины

Как сообщили в Управлении по вопросам охраны культурного наследия, ряд исторических построек внесли в реестр недвижимых памятников. Все здания уже были под охраной государства, но теперь официально внесены в список объектов культурного наследия.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.03.2024 № 337 «О внесении объектов культурного наследия национального значения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины» еще 14 памятников архитектуры национального значения г. Днепр внесены в Государственный реестр, взятые на учет еще постановлением Совета Министров РСФСР от 24 августа 1963 г. № 970, — говорится в сообщении.
– Дом клуба, ул. Воскресенская, 3;
– Дом театра, ул. Воскресенская, 5;
– Губернаторский дом, ул. Воскресенская, 14;
— Дом горного института, просп. Д. Яворницкого, 19;
— Химический корпус университета, просп. Д. Яворницкого, 36;
– Дом театра, просп. Д. Яворницкого, 97;
— Платная фабрика (Ткацкий корпус), просп. Д. Яворницкого, 106;
— Дом первого коммерческого училища, просп. О. Поля, 2;
— Дворец, парк имени Т. Г. Шевченко;
— Дом «Аудитория Научного общества», ул. Половицкая, 5;
– Преображенский собор, пл. Соборная;
– Первая мужская классическая гимназия, пл. Соборная, 2;
– Николаевская церковь в Кодаках, ул. Крепостная, 108;
– Николаевская церковь, ул. Производственная, 4а.
Как пояснили в управлении, внесение памятников в Государственный реестр является важным шагом для сохранения памятника от имеющихся в настоящее время манипуляций, к которым прибегают владельцы/пользователи памятников.
Они часто утверждают, что если памятки нет в Государственном реестре недвижимых памятников Украины, то они не имеют охранного статуса. Таким образом, внесение памятников в Госреестр не является простой формальностью, а является важным шагом для сохранения культурного наследия города.
Читайте также:
Автор:
Если пенсионер умер – его родственники могут претендовать на получение…
По центральному проспекту не ходят троллейбусы.
В Днепре и области могут отключать электроэнергию.
На месте работает полиция.
Если пенсионер умер – его родственники могут претендовать на получение невыплаченной пенсии. Недополученная или невыплаченная умершему пенсию это сумма, которая не была выплачена пенсионеру в связи с его смертью. Обычно она насчитывается до конца того месяца, когда умер пенсионер.
По центральному проспекту не ходят троллейбусы.
В Днепре и области могут отключать электроэнергию.
На месте работает полиция.
В Днепропетровской области пациенты подрались в больнице.
Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей. Среди лотов, выставленных на интернет-площадка аукционов у них не только те, что можно купить за деньги, но и сами деньги в том или ином виде. Продают как бумажные, так и…
В Днепре с 16 марта продолжается ремонт трамвайных переездов на проспекте Богдана Хмельницкого.
Троллейбусы снова будут курсировать по Набережной Победы.
28 марта на спецлинию "102" позвонил житель Днепра.
Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и где будет ее праздновать.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!