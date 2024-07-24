14-летний подросток вел к Тисе жителя Днепропетровщины, который хотел бежать из Украины

У Тисы поймали мужчин и их подростка-проводника.

На Закарпатье мукачевские пограничники вместе с курсантами-стажировщиками пограничного вуза задержали при попытке незаконного пересечения границы четырех нарушителей.

Мужчины планировали переплывать Тису. Сопровождал пловцов к Тисе 14-летний житель села Вилок.

Задержанными оказались жители Киевщины, Закарпатья, Днепропетровщины и Львовской области. За путешествие с возможным смертельным финалом в стремительном течении реки каждый из ловкачей заплатил от 4 до 6 тысяч долларов США.

Проводнику должны были заплатить 1 тысячу долларов. Информацию об этом случае сообщили Нацполиции, а давать оценку действиям мужчин будет суд.

В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

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