14-летний подросток вел к Тисе жителя Днепропетровщины, который хотел бежать из Украины

На Закарпатье мукачевские пограничники вместе с курсантами-стажировщиками пограничного вуза задержали при попытке незаконного пересечения границы четырех нарушителей.
Мужчины планировали переплывать Тису. Сопровождал пловцов к Тисе 14-летний житель села Вилок.
Задержанными оказались жители Киевщины, Закарпатья, Днепропетровщины и Львовской области. За путешествие с возможным смертельным финалом в стремительном течении реки каждый из ловкачей заплатил от 4 до 6 тысяч долларов США.
Проводнику должны были заплатить 1 тысячу долларов. Информацию об этом случае сообщили Нацполиции, а давать оценку действиям мужчин будет суд.
В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.
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