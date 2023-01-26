13 спасателей тушили пожар: из горящей квартиры в Кривом Роге спасли двух женщин

Пожар возник в квартире, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома.
Сотрудники ГСЧС с помощью бензореза срезали решетку на балконе и установили стремянку.
Во время ликвидации пожара удалось спасти двух женщин 1973 и 1976 годов рождения.
Огнем повреждены вещи домашнего обихода и мебель на общей площади 25 квадратных метров.
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