13 спасателей тушили пожар: из горящей квартиры в Кривом Роге спасли двух женщин

Огнем повреждены вещи домашнего обихода и мебель на общей площади 25 квадратных метров.

Во время ликвидации пожара удалось спасти двух женщин 1973 и 1976 годов рождения.

Сотрудники ГСЧС с помощью бензореза срезали решетку на балконе и установили стремянку.

Пожар возник в квартире, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

Сегодня в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Кривбасовская Центрально-Городского района Кривого Рога.

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