12 чрезвычайников тушили пожар в Павлограде: пострадала женщина

К ликвидации возгорания привлечены 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Пожар локализован в 05:28 и ликвидирован в 06:04.

На пожаре пострадала женщина, 1942 года, получила ожоги. Пострадавшая госпитализирована работниками экстренной медицинской помощи в больницу.

Прибывшие на место чрезвычайники установили, что возгорание внутри одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения.

Сегодня в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Соборного города Павлоград.

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