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12 чрезвычайников тушили пожар в Павлограде: пострадала женщина

Сегодня 18:45
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Сегодня в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Соборного города Павлоград.

Новости Днепра про 12 чрезвычайников тушили пожар в Павлограде: пострадала женщина

Прибывшие на место чрезвычайники установили, что возгорание внутри одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения.

На пожаре пострадала женщина, 1942 года, получила ожоги. Пострадавшая госпитализирована работниками экстренной медицинской помощи в больницу.

Огнем повреждены конструкции дома и вещи домашнего обихода. Общая площадь пожара 30 кв. м.

Пожар локализован в 05:28 и ликвидирован в 06:04.

К ликвидации возгорания привлечены 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Новости Днепра про 12 чрезвычайников тушили пожар в Павлограде: пострадала женщина

Новости Днепра про 12 чрезвычайников тушили пожар в Павлограде: пострадала женщина

Новости Днепра про 12 чрезвычайников тушили пожар в Павлограде: пострадала женщина

Новости Днепра про 12 чрезвычайников тушили пожар в Павлограде: пострадала женщина

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Новости Днепра про 12 чрезвычайников тушили пожар в Павлограде: пострадала женщинаУкраїнська Новости Днепра про 12 чрезвычайников тушили пожар в Павлограде: пострадала женщинаРусский

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