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  • 11-сантиметровый гельминт «поселился» под кожей: на Днепропетровщине женщина заболела после укуса комара

11-сантиметровый гельминт «поселился» под кожей: на Днепропетровщине женщина заболела после укуса комара

Сегодня 20:07
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Женщина обратилась с жалобой на дискомфорт в виске.

Новости Днепра про 11-сантиметровый гельминт

На Днепропетровщине зафиксировали случай заболевания дирофиляриозом.

Жительница Кривого Рога обратилась к медикам с жалобой на боль в виске. На коже появился большой «прыщ», приносящий дискомфорт. Во время осмотра врачи обнаружили «опухоль», где находился 11-сантиметровый гельминт. Паразита удалили хирургически, рассказала врач-паразитологиня Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней Лариса Угодина, пишет Суспільне.

Это первый случай дирофиляриоза в Днепропетровской области в 2024 году, отмечает медикиня. В прошлом году было зафиксировано два таких случая. Лариса Угодина рассказала, что личинки гельминтов дирофилярии живут в крови собак, а людям передаются через укусы комаров.

По словам специалиста, гельминта под кожей можно заметить через несколько месяцев после укуса. В случае обнаружения паразита необходимо обратиться к медикам для его удаления. Специалист отмечает, гельминт не ядовит, однако из-за наличия под кожей чужеродного тела может быть нагноение.

Как уберечься от укусов комаров?

Врач советует пользоваться сетками на окнах, чтобы те не попадали в помещение. А во время пребывания на улице следует пользоваться специальными спреями против насекомых.

Комары чаще нападают вечером. Выходя из дома в вечернее время следует одевать одежду с длинным рукавом. Открытые участки кожи можно обрабатывать средствами, отпугивающими комары, – отметила она.

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