11 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после ракетного удара по Днепру

Об этом сообщили в Нацполиции.
Отмечается, что 420 полученных сообщений касались поврежденного имущества, 43 – поврежденных автомобилей и 10 админзданий.
Полицейские отработали заявления об исчезновении людей. По состоянию на 19 января без вести пропавшими остаются 11 человек.
На месте трагедии продолжают работать полицейские, осматривающие поврежденные квартиры и принимающие обращения от владельцев имущества.
Кроме этого, возле разрушенного дома работают антимародерные группы полиции, которые следят за брошенными квартирами.
Напомним, 14 января по многоэтажке в Днепре ударили ракетой. Известно о 45 погибших и 80 травмированных. По словам городского головы, разрушенное здание будут осматривать специалисты, которые решат дальнейшую судьбу сооружения. Скорее всего, многоэтажку разделят на две части, демонтировав разрушенные подъезды.
Читайте также:
Автор:
Уже прошел почти год после начала полномасштабного вторжения рф в…
Жительница Днепра рассказала о первых минутах после прилета.
После ракетного удара по многоэтажке в Днепре в больницы обратилось…
В Днепре в этом году нет специальных мест для ныряния…
Уже прошел почти год после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Многие международные компании покинули рынок страны-агрессора, но некоторые корпорации все же решили остаться и в дальше продают продукцию и платят в бюджет России деньги, которые потом эта страна тратит…
Жительница Днепра рассказала о первых минутах после прилета.
У Дніпрі 9 днів шукають зниклого чоловіка.
После ракетного удара по многоэтажке в Днепре в больницы обратилось 80 человек.
В Днепре в этом году нет специальных мест для ныряния на Крещение.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 18 января успешно отбили все атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
По информации частных энергоснабжающих компаний, 19 января в Днепре снова действуют аварийные отключения света. Из-за ракетных ударов по энергосистеме Украины производство электроэнергии уменьшилось, а вот потребление наоборот. Особенно это заметно в утреннее и вечернее время.
Под прицел врага ночью 19 января снова попал Никопольский район Днепропетровской области. Его обстреляли «Градами» и тяжелой артиллерией.
В четверг, 19 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
Об этом сообщают в отделе коммуникаций полиции Днепропетровской области, ссылаясь на материалы Каменского РУП.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!