11 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после ракетного удара по Днепру

В Нацполицию поступило более 560 заявлений по факту ракетного удара по многоэтажке в Днепре.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что 420 полученных сообщений касались поврежденного имущества, 43 – поврежденных автомобилей и 10 админзданий.

Полицейские отработали заявления об исчезновении людей. По состоянию на 19 января без вести пропавшими остаются 11 человек.

На месте трагедии продолжают работать полицейские, осматривающие поврежденные квартиры и принимающие обращения от владельцев имущества.

Кроме этого, возле разрушенного дома работают антимародерные группы полиции, которые следят за брошенными квартирами.

Напомним, 14 января по многоэтажке в Днепре ударили ракетой. Известно о 45 погибших и 80 травмированных. По словам городского головы, разрушенное здание будут осматривать специалисты, которые решат дальнейшую судьбу сооружения. Скорее всего, многоэтажку разделят на две части, демонтировав разрушенные подъезды.

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