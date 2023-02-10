100-летняя жительница Кривого Рога ежедневно делает зарядку и садится на шпагат

Историю долгожительницы рассказали в Криворожском горсовете.
Так, Варвара Васильевна родилась в селе Бригадировка Полтавской области, однако с «нулевых» живет в Кривом Роге. 9 февраля ей исполнилось 100 лет.
За свои 100 лет она уже во второй раз переживает войну, однако на этот раз Варвара Васильевна осталась на Родине. Бабушка рассказывает, что в 1942 году ее вывезли в Германию, откуда удалось бежать только к концу Второй мировой. Всю жизнь долгожительница проработала на ферме.
В Кривой Рог переехала в 2000 году к своей дочери. У Варвары Васильевны четыре внука и четыре правнука. Несмотря на свой почтенный возраст, она не оставляет занятия спортом, ежедневно делает зарядку и даже может сесть на шпагат.
Отмечается, что 9 февраля госпожа Варвара стала девятой, среди проживающих в Кривом Роге людей, которым исполнилось сто и более лет.
Читайте также:
Автор:
Сегодня россияне снова терроризируют Украину ракетами.
Пострадавшие с травмами были доставлены в городскую больницу.
Модель из Кривого Рога, проигравшая корону "Мисс Украины Вселенная 2021"…
Сегодня, 5 февраля, в 06:07 на линию «101» сообщили о…
Премьер Молдовы и все правительство ушли в отставку.
Снять комнату в Днепре обойдется в два-три раза дешевле, чем арендовать целую квартиру. Но чтобы найти помещение с хорошими условиями – придется «побегать», ведь сейчас на рынке недвижимости в городе таких объявлений не так уж и много. Журналисты dnepr.info собрали…
У наших защитников 10 февраля был хороший улов
Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все ракеты, которые в нас запустил враг.
Хорошие новости!
В Днепре спасают жизнь мужчины со смертельным ранением в голову.
Сегодня, 10 февраля, россияне массированно атаковали Украину, в том числе нашу область, ракетами.
Сегодня, 10 февраля, в Самарском районе Днепра обнаружили тело мужчины.
В Днепре снова будут выключать уличное освещение
В связи с полномасштабными военными действиями, которые начались на территории Украины 24 февраля прошлого года, украинцы «забыли» обо всем, что было до этого дня. В том числе о коронавирусе. Но люди продолжают болеть, а врачи продолжают призывать граждан вакцинироваться от…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!