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  • 100-летняя жительница Кривого Рога ежедневно делает зарядку и садится на шпагат

100-летняя жительница Кривого Рога ежедневно делает зарядку и садится на шпагат

Сегодня 16:23
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Бабушка-долгожительница из Кривого Рога ежедневно делает зарядку и может сесть на шпагат.

Новости Днепра про 100-летняя жительница Кривого Рога ежедневно делает зарядку и садится на шпагат

Историю долгожительницы рассказали в Криворожском горсовете.

Так, Варвара Васильевна родилась в селе Бригадировка Полтавской области, однако с «нулевых» живет в Кривом Роге. 9 февраля ей исполнилось 100 лет.

За свои 100 лет она уже во второй раз переживает войну, однако на этот раз Варвара Васильевна осталась на Родине. Бабушка рассказывает, что в 1942 году ее вывезли в Германию, откуда удалось бежать только к концу Второй мировой. Всю жизнь долгожительница проработала на ферме.

В Кривой Рог переехала в 2000 году к своей дочери. У Варвары Васильевны четыре внука и четыре правнука. Несмотря на свой почтенный возраст, она не оставляет занятия спортом, ежедневно делает зарядку и даже может сесть на шпагат.

Отмечается, что 9 февраля госпожа Варвара стала девятой, среди проживающих в Кривом Роге людей, которым исполнилось сто и более лет.

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Новости Днепра про 100-летняя жительница Кривого Рога ежедневно делает зарядку и садится на шпагатУкраїнська Новости Днепра про 100-летняя жительница Кривого Рога ежедневно делает зарядку и садится на шпагатРусский

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