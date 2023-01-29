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100 гривен за пачку: в Украине резко возрастут цены на сигареты

Сегодня 15:10
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В Украине скоро сильно подорожают сигареты.

Новости Днепра про 100 гривен за пачку: в Украине резко возрастут цены на сигареты

Совсем скоро курение будет не только вредной привычкой, но и дорогим «хобби», потому что в Украине снова вырастут цены на сигареты.

С начала 2023 г. в Украине на 20% увеличился акциз на табак. Поэтому скоро цены на сигареты снова поползут в гору.

Пачка самых дешевых сигарет будет стоить до 70 гривен, среднего класса — примерно 74 гривны, а премиум сегмент табачных изделий обойдется почти в 100 гривен.

Недавно председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что подорожание акциза на сигареты происходит поэтапно и будет продолжаться до 2025-го. Ежегодно акциз будет дорожать на 20%.

Хотя акциз вырос с 1 января, однако курильщики пока не заметили удорожания. Это связано с тем, что в конце года производители и распространители накапливают продукцию, чтобы успеть запастись более дешевым товаром. Ожидать стремительного удорожания стоит в феврале-марте.

Поэтому пора задуматься о том, чтобы бросить курить или пополнить свои запасы, пока сигареты не так дороги.

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Новости Днепра про 100 гривен за пачку: в Украине резко возрастут цены на сигаретыУкраїнська Новости Днепра про 100 гривен за пачку: в Украине резко возрастут цены на сигаретыРусский

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