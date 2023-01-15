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Зима повертається: сьогодні у Дніпрі очікується дрібний сніг

Сьогодні 06:15
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За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною.

Новости Днепра про Зима повертається: сьогодні у Дніпрі очікується дрібний сніг

Невеликий сніг йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Вранці температура повітря -4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -2°. Швидкість вітру до 2 метрів за секунду.

Народні прикмети на 15 січня:

  • Якщо кури рано заснули, то незабаром прийдуть холоди.
  • Якщо півні починають співати в ранні години, очікуються відлиги.
  • Якщо гуси та качки купаються у снігу, найближчими днями потеплішає.

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Новости Днепра про Зима повертається: сьогодні у Дніпрі очікується дрібний снігУкраїнська Новости Днепра про Зима повертається: сьогодні у Дніпрі очікується дрібний снігРусский

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