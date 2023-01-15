Зима повертається: сьогодні у Дніпрі очікується дрібний сніг

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Невеликий сніг йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Вранці температура повітря -4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -2°. Швидкість вітру до 2 метрів за секунду.
Народні прикмети на 15 січня:
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