Звинуватили в “наводці” ракет: Алхім різко відповіла на хвилю хейту через сторіси про рідне Дніпро

Алхім нарвалася на хвилю хейту.

Блогерка Анна Алхім втрапила в скандал після того, як росіяни ударили по лікарні в Дніпрі ракетою.

Напередодні ракетного удару Анна опублікувала сторіс із закликом допомагати військовим, які наразі знаходяться в дніпровських лікарнях. У публікації зазначалося, що два медзаклади “переповнені пораненими воїнами”, яким потрібна допомога містян.

Через те, що сьогодні ракета влучила в один із медзакладів, Анну Алхім запідозрили в тому, що вона могла своїми публікаціями “навести” ракети. Користувачі стверджують, що серед фоловерів блогерки багато росіян, і ніби-то вона спровокувала атаку ворога.

Пости зі звинуваченнями пронеслися через українські телеграм-канали. Там публікували сторіс блогерки і зазначали, що саме вона могла спонукати росіян завдати удару по лікарням.

Алхім емоційно відреагувала на звинувачення

Блогерка прокоментувала звинувачення в свій бік та поскаржилася на наклеп. За словами Алхім, це допис був у половини Дніпра, тому якщо в цьому і є вина, то не тільки її. Крім цього, вона наголосила, що постійно публікує дописи, які стосуються допомоги військовим, а особливо якщо вони стосуються її рідного міста.

Далі вона досить різко відповіла хейтерам. Обережно, у відео нецензурна лайка.

Те, що зараз відбувається в інстаграмі, доводить тільки одне – що ви всі стадо. По-перше, я зробила цей репост вчора, тому що він був у половини міста Дніпра. Оскільки я з Дніпра, я, звичайно ж, завжди роблю репости. Вас це абсолютно не цікавить. Бо вам треба тільки звинуватити Алхім. Занести в якісь ваші нікому не потрібні тупі пабліки, і сказати, що я навідниця. От і все. Що я можу сказати з цього приводу? Йдіть **,- висловилася блогерка у сторіс.

Пряма мова тут:

Чи винна Алхім

Насправді, блогерка дійсно діяла досить необачно, адже під час війни небажано називати адреси або назви лікарень в публічній площині, особливо вказуючи, що там є військові. Проте, росіянам не треба причина, щоб вдарити ракетою по медзакладу посеред дня, тому чи винна Анна Алхім судити тільки вам.

Зауважимо, що раніше блогерка вже втрапляла в скандали через те, що називали Путіна “красунчиком” та слухала російську музику.

Зокрема, активіст Сергій Стерненко назвав Анну Алхім “любителькою Путіна” та згадав той самий випадок, коли блогерка в інтерв’ю Раміні 2020 року сказала, що “Я не знаю нікого крутіше, ніж Путін, нікого впливовіше, ніж Путін. Для мене в цьому плані він красавчик”.

Ми ж хочемо нагадати, що треба бути обережними з інформацією про місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури і іноді краще змовчати, щоб не нашкодити.

Нагадаємо, раніше близько 50 блогерів потрапили в скандал, коли опублікували роботу ППО в Києві.

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