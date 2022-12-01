Зворушлива історія: у Дніпрі піцерія не взяла грошей із дівчини-військової за її замовлення

У Дніпрі в піцерії безкоштовно зробили піцу для захисниці України та її маленького сина.

Повертаючись додому зі служби, дівчина-військовослужбовець 93 бригади зайшла в піцерію купити піцу для сина, який чекав її вдома без світла. Але оплатити замовлення не виходило через відсутність інтернету.

Персонал закладу миттєво зреагував і зробив піцу і 2 пепсі за рахунок закладу зі словами “Ви нас охороняєте там, а ми вас нагодуємо тут”.

“Дякую за вашу людяність, це неймовірно приємно!!! Було дуже смачно! З повагою Тетяна, військовослужбовець 93 ОМБР”, – передає слова подяки Тетяна.

Джерело: Дніпро Оперативний

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