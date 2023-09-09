Зводив на побачення та побив: у Кам’янському орудує “кавалер”-розбійник

Як повідомили у поліції, чоловік познайомився з потерпілою в одному із кафе Кам’янського. Разом із жінкою вони приємно спілкувалися, але після побачення “кавалер” вдарив її по обличчю кулаком та обікрав.
У постраждалої він забрав телефон та пакет з покупками. Після цього він втік.
Згодом поліціянтам вдалося затримати зловмисника. Ним виявився 34-річний чоловік, який живе у сусідній області.
8 вересня за погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення передбаченного ч. 4 ст. 186 ККУ – грабіж.
За напад, вкрадене майно та продукти чоловіку запгрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
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