Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Звільнили за «аморальне» фото: вихователька відсудила у дитячого садка 120 000 гривень

Звільнили за «аморальне» фото: вихователька відсудила у дитячого садка 120 000 гривень

Сьогодні 20:30
просмотров

Вихователька дитсадка у селі Бугаївка Рівненської області Віта Черешньовська, яку звільнили через "аморальне фото", на якому вона у купальнику цілується з чоловіком вдруге виграла суд.

Новости Днепра про Звільнили за «аморальне» фото: вихователька відсудила у дитячого садка 120 000 гривень

Її повинні поновити на посаді та виплатити понад 100 тисяч гривень за вимушений прогул та моральну шкоду у сумі 20 тисяч гривень. 

Історія почалась з того, що Віта Черешньовська 2017 року опублікувала в Instagram фото, на якому вона під час відпочинку в купальнику цілується зі своїм чоловіком. Завідувачка дитсадка Лариса Музика вирішила, що це – “аморально” та звільнила свою підлеглу. 

Віта Черешньовська виграла суд, проте тоді керівниця звільнила її вдруге нібито за “прогули”. Проте Радивилівський районний суд 6 березня 2023 року визнав звільнення незаконним, а Віту Черешньовську – вважати звільненою під час ліквідації закладу.

“Я і вагітною ходила на засідання суду. І різні емоційні ситуації були, адже на мене, мою писали всілякі “гадості”. Але я знала, що перемога буде за нами. Тут навіть і сумнівів не було. Звичайно, що я раділа і зараз рада. Але такого спокою, на душі, чесно скажу, немає. Ця образа все одно залишиться назавжди”, — каже Віта Черешньовська.

Суд також направив до прокуратури звернення щодо незаконного звільнення жінки. Зараз дитсадок уже ліквідували, але Віта каже, що вона не впевнена, чи б повернулась на роботу. 

Новости Днепра про Звільнили за «аморальне» фото: вихователька відсудила у дитячого садка 120 000 гривень

#image_title

Читайте також:

Новости Днепра про Звільнили за «аморальне» фото: вихователька відсудила у дитячого садка 120 000 гривеньУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мисливці за кольоровим металом: на Дніпропетровщині затримали чоловіка та жінку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Мисливці за кольоровим металом: на Дніпропетровщині затримали чоловіка та жінку

    Вдень 10 березня під час патрулювання Металургійного району Кривого Рогу…

    ЗСУ атакували позицію ворожого ЗРК, а росіяни наступають на Донбасі, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    ЗСУ атакували позицію ворожого ЗРК, а росіяни наступають на Донбасі, – Генштаб

    Російські військові намагаються наступати на Донбасі, а українські бійці атакували…

    Яка ситуація з теплом та водою станом на 18:00: офіційна інформація
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Яка ситуація з теплом та водою станом на 18:00: офіційна інформація

    Станом на 18:00 у КП Дніпроводоканал» , а також на…

    У Дніпрі за 15 млн грн продають завод разом із обладнанням
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:47
    У Дніпрі за 15 млн грн продають завод разом із обладнанням

    У Дніпрі продають завод. На сьогодні його визнано банкрутом. Хочуть…

    Наверх