Звільнили за «аморальне» фото: вихователька відсудила у дитячого садка 120 000 гривень

Вихователька дитсадка у селі Бугаївка Рівненської області Віта Черешньовська, яку звільнили через "аморальне фото", на якому вона у купальнику цілується з чоловіком вдруге виграла суд.

Її повинні поновити на посаді та виплатити понад 100 тисяч гривень за вимушений прогул та моральну шкоду у сумі 20 тисяч гривень.

Історія почалась з того, що Віта Черешньовська 2017 року опублікувала в Instagram фото, на якому вона під час відпочинку в купальнику цілується зі своїм чоловіком. Завідувачка дитсадка Лариса Музика вирішила, що це – “аморально” та звільнила свою підлеглу.

Віта Черешньовська виграла суд, проте тоді керівниця звільнила її вдруге нібито за “прогули”. Проте Радивилівський районний суд 6 березня 2023 року визнав звільнення незаконним, а Віту Черешньовську – вважати звільненою під час ліквідації закладу.

“Я і вагітною ходила на засідання суду. І різні емоційні ситуації були, адже на мене, мою писали всілякі “гадості”. Але я знала, що перемога буде за нами. Тут навіть і сумнівів не було. Звичайно, що я раділа і зараз рада. Але такого спокою, на душі, чесно скажу, немає. Ця образа все одно залишиться назавжди”, — каже Віта Черешньовська.

Суд також направив до прокуратури звернення щодо незаконного звільнення жінки. Зараз дитсадок уже ліквідували, але Віта каже, що вона не впевнена, чи б повернулась на роботу.

Читайте також:

Українська

Автор: