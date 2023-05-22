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  • «Звільнення» Бєлгородщини: в Офісі президента прокоментували події на прикордонні РФ

«Звільнення» Бєлгородщини: в Офісі президента прокоментували події на прикордонні РФ

Сьогодні 17:28
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У БНР неспокійно.
Новости Днепра про «Звільнення» Бєлгородщини: в Офісі президента прокоментували події на прикордонні РФ

У мережі опублікували фото з прапором Бєлгородської народної республіки

У понеділок, 22 травня, почали надходити новини про “диверсантів” на території Бєлгородської народної республіки або ж Бєлгородської області РФ. 

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував цю інформацію. Зокрема, він наголосив, що Україна не має безпосереднього відношення до подій у Бєлгородській області. Подоляк зазначив, що Україна “з цікавістю спостерігає за цими подіями”. 

Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії”, – написав Подоляк у своєму Twitter.

Що передувало

З ранку 22 травня почали надходити новини про обстріли та ніби-то українских диверсантів на території Бєлгородщини. На кадрах, які ширили в мережі начебто були українські танки. Крім цього, були повідомлення про те, що горить прикордонний пункт.

Пізніше легіон “Свобода Росії” повідомив, що його бійці розпочали звільнення БНР та закликали громадян РФ боротися за вільну Росію. 

Легіон і РДК повністю звільнили н/п Козинку, Бєлгородської області. У Грайворон зайшли передові загони, – йдеться у повідомленні.

А ось речник ГУР повідомив, що цю операцію розпочали для створення демілітарізованої «смуги безпеки» для захисту цивільних українців. Україна в цьому участі не бере, воюють тільки громадяни РФ. 

У Кремлі теж відреагували на ці повідомлення. Речник так званого президента РФ повідомив, що доклав Путіну про цю ситуацію, а збройні сили РФ зможуть “посунути диверсантів”.

У Бєлгородській області утворилася черга з автомобілів на виїзд. На гугл-карті регіону виникли затори. А так званий губернатор Бєлгородщини заявив, що внаслідок обстрілів начебто постраждало 6 людей. 

Також в мережі повідомляють, що в Бєлгороді поширюють листівки із закликом російських бійців здаватися в полон. 

Новости Днепра про «Звільнення» Бєлгородщини: в Офісі президента прокоментували події на прикордонні РФ

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Новости Днепра про «Звільнення» Бєлгородщини: в Офісі президента прокоментували події на прикордонні РФУкраїнська Новости Днепра про «Звільнення» Бєлгородщини: в Офісі президента прокоментували події на прикордонні РФРусский

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