Звідки пішла назва Таромського у Дніпрі: козацька схованка та поштовий тракт

Селище Таромське у 2002 році повністю увійшло до складу міста. Перші мешканці стали селитися на початку XVIII ст. Тоді це була козацька слобода, а місцевість називалась Тарентський Ріг.

Журналісти dnepr.info дізналися історію Таромського.

У XII столітті територія мала назву Тарентський Ріг. Що там у цей час було – точно сказати не можна, але відомо, що перші козацькі курені з’явилися тут у 1564 році. Згодом вони виросли до повноцінної козацької слободи під назвою «Таромська».

Є цікава версія походження назви слободи. Місцевість тут скеляста і кам’яниста і раніше, коли на дорозі їздили вози, то проїжджаючи цей берег, вони сильно «тарамтіли», тобто торохтіли. Звідси народилася назва «Таромське». Але наскільки ця версія є реальною – сказати складно.

Ще одна версія походження назви – від тюрського «тарам», що означає «розділяти на частини». Вважається, що якщо піднятися на гору в поселенні, можна побачити, що воно, як ріг врізається в річку. Ще одна версія говорить про те, що першим поселенцем на цій території був козак на ім’я Тар – від нього і походить назва поселення.

Балка в Таромському вважається запорізьким займищем, тут були зимівники козаків та старшин Новокайдацької Паланки. Але відомостей про козацький період історії Таромського збереглося дуже мало.

Як зазначав французький інженер Гійом де Боплан, було місцем козацьких схронів, де, крім скарбниці та трофеїв, могли ховатися місцеві жителі під час набігу татар. А ще за часів козаків тут був великий ліс і степ з густою і високою травою, в якій могла сховатися людина.

Після заснування Катеринослава, поштовий тракт у місто проходив околицями Таромського, а після будівництва залізниці поштовий тракт перетворився на станцію «Сухачівка».

У 1764 році територія стала державною військовою слободою. Налічувала вона близько 70 будинків. 1794 року в Таромському було зведено Свято-Покровський храм. Через 100 років тут було відкрито школу. На той час Таромське вже перетворилося на село.

Сто років тому на території Таромського було майже 700 будинків та 3 тис осіб населення, працювали теплові та вітряки, маслоробки, круподерки, шкіряні заводи, кузні. Було збудовано дві школи, була одна хата-читальня, амбулаторія. Тоді Таромське входило до Діївського району. До початку Другої світової війни тут мешкало вже понад 15 тис осіб. 1970-го року Таромське увійшло до складу Дніпропетровська, але мало статус населеного пункту. Тут була своя селищна рада, виконком, голова та окремий бюджет. 2002 року селище увійшло до складу нинішнього Новокодацького району.

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