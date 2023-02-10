Зварювальний апарат та індукційна плитка: у Дніпровському районі чоловік пограбував будинок

У селищі Дослідне чоловік розбив вікно каменем, проник у будинок та пограбував його. Крадій виніс зварювальний апарат, індукційну плитку та інші речі власників будинку.
Правоохоронці затримали 30-річного чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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