Зв’язку немає, а медична допомога потрібна: що робити

Як діяти в разі потреби медичної допомоги під час відключеня світла читайте далі.

Через масові руйнування російською армією критичної інфраструктури України, по всій країні часто застосовують аварійні та стабілізаційні відключення електроенергії.

Деколи стається так, що масштабні руйнування призводять до повного блекауту в цілих областях, або навіть в усій країні.

Під час масових відключень світла зникає зв’язок, але потреба в медичній допомозі не зменшується.

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли як діяти, коли допомога потрібна під час відсутності зв’язку:

зберігати спокій

мати поруч аптечку

вивчити маршрут до найближчого медзакладу

придбати турнікет

знати інструкцію з надання першої медичної допомоги

дізнатися резервні номери телефонів служб

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