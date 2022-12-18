Зв’язку немає, а медична допомога потрібна: що робити

Через масові руйнування російською армією критичної інфраструктури України, по всій країні часто застосовують аварійні та стабілізаційні відключення електроенергії.
Деколи стається так, що масштабні руйнування призводять до повного блекауту в цілих областях, або навіть в усій країні.
Під час масових відключень світла зникає зв’язок, але потреба в медичній допомозі не зменшується.
У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли як діяти, коли допомога потрібна під час відсутності зв’язку:
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