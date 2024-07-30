“Зупинити це божевілля”: мер Дніпра висловився про “срачі” щодо масштабного перейменування вулиць та районів

У Дніпрі в рамках процесу деколонізації змінили назву 141 топоніма, але масштабне перейменування викликало хвилю дискусій та обурення.

Зокрема, деякі вулиці, які вже перейменовували у 2015 році, повторно переназвали.

На “срачі”, які виникли через масштабну хвилю деколонізації відреагував і мер Дніпра. Філатов зазначив, що це перейменування ініціювали не депутати в міській раді, як у попередні рази, а представники ОВА.

Перше. Ані я, ані депутатський корпус мерії Дніпра непричетні до цього. Перейменування відбувалися за розпорядженням обласної військової адміністрації – без погодження з місцевим самоврядуванням, – написав Філатов у своєму телеграм-каналі.

Мер Дніпра також має кілька питань щодо доцільності “перейменувань в дусі “шило на швайку”.

Особливо, коли деякі речі не належать до історії територіальної громади і взагалі скидаються на антиісторизм. Подекуди від цього вже починає тхнути часами французької революції, де залишається тільки перейменувати календар та назви місяців, – написав Філатов.

Філатов звернув увагу на те, що цього разу перейменування провели без громадських слухань та погодження із жителями міста.

Третє. Я не розумію процедури, коли такі зміни робляться за три дні. Без будь-якого погодження з людьми.

Мер Дніпра акцентував увагу на тому, що деякі вулиці, які мали назви, що безпосередньо стосуються історії міста, “стерли з його мапи”.

Натомість (навіть не як міський голова, а як звичайний мешканець Дніпра) я прагну почути: чим вас не влаштовує 152-га стрілецька дивізія, що під час Другої світової звільняла Дніпро від нацистів? І чому тепер з мапи Міста ви стерли назву вулиці на її честь? Дайте відповідь лише на одне запитання. Що це було? Це щоб у Москві було чим займатись пропагандистам? Утім, ця тема неодмінно матиме продовження. Бо зараз міськрада Дніпра обирає законні процедури – як саме зупинити це божевілля, – написав Філатов.

Нагадаємо, у Дніпрі нову назву отримала вже перейменована у 2015-му вулиця Андрія Фабра.

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