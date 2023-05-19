Зупинилося серце сержанта із Дніпропетровщини: його поховають сьогодні

18 травня зупинилося серце сержанта із Дніпропетровської області Едуарда Михайлюка. Сталося це, коли воїн перебував у відпустці. Чоловіку було 56 років.

У чоловіка залишилася цивільна дружина, син та мати.

У 1986 році Едуард закінчив Дніпродзержинський металургійний технікум. Упродовж 1987-1989 років проходив строкову військову службу. Все життя працював на будівництві. 10 березня 2022 року приєднався до лав ЗСУ по мобілізації.

Прощання з полеглим Героєм відбудеться 19 травня о 10:15. Панахида пройде об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул.С.Слісаренка, 34). Поховають воїна о 1️2️:0️0️ на кладовищі по вулиці Романківській.

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