Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Зуби дракона та бліндажі: на Дніпропетровщині будують потужні оборонні споруди

Зуби дракона та бліндажі: на Дніпропетровщині будують потужні оборонні споруди

Сьогодні 18:05
просмотров

У Дніпропетровській області будують нові оборонні укріплення.

Новости Днепра про Зуби дракона та бліндажі: на Дніпропетровщині будують потужні оборонні споруди

Про це заявив голова ОВА Сергій Лисак.

Десятки кілометрів протитанкових ровів, бліндажі та капоніри. Укріплення, яких, враховуючи такого “сусіда”, багато не буває. Тому робота – системна, – заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Укріплення будуються заради безпеки мешканців області.

Захисні інженерні споруди спланувало Міноборони, враховуючи особливості рельєфу.

Сьогодні ми повідомляли про те, що над Дніпровським районом сили ППО збили ворожий БпЛА.

Читайте також:

Новости Днепра про Зуби дракона та бліндажі: на Дніпропетровщині будують потужні оборонні спорудиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі чоловік з шизофренією обмазує під’їзд фекаліями та влаштував на поверсі вітальню
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:54
    У Дніпрі чоловік з шизофренією обмазує під’їзд фекаліями та влаштував на поверсі вітальню

    Дуже складна ситуація із сусідом хворим на шизофренію сталася на…

    На трасі Дніпро-Павлоград перекинулась маршрутка: 3 загиблих і 14 постраждалих
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:23
    На трасі Дніпро-Павлоград перекинулась маршрутка: 3 загиблих і 14 постраждалих

    Сьогодні на трасі Дніпро-Павлоград сталася смертельна ДТП.

    У Дніпрі маршрутка зіткнулася з легковиком, а потім протаранила припарковану автівку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:11
    У Дніпрі маршрутка зіткнулася з легковиком, а потім протаранила припарковану автівку

    Сьогодні у Дніпрі на вулиці Марії Лисиченко сталася серйозна ДТП.

    Ворог вдарив дронами-камікадзе по заправці у Нікополі: є поранені
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:41
    Ворог вдарив дронами-камікадзе по заправці у Нікополі: є поранені

    Сьогодні вранці війська країни-агресора знову обстрілювали Нікополь.

    Наверх