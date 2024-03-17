Зуби дракона та бліндажі: на Дніпропетровщині будують потужні оборонні споруди

У Дніпропетровській області будують нові оборонні укріплення.

Про це заявив голова ОВА Сергій Лисак.

Десятки кілометрів протитанкових ровів, бліндажі та капоніри. Укріплення, яких, враховуючи такого “сусіда”, багато не буває. Тому робота – системна, – заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Укріплення будуються заради безпеки мешканців області.

Захисні інженерні споруди спланувало Міноборони, враховуючи особливості рельєфу.

Сьогодні ми повідомляли про те, що над Дніпровським районом сили ППО збили ворожий БпЛА.

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