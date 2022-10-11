ЗСУ знищили ворожий комплекс С-300 та відбили всі атаки на Донбасі, – Генштаб

Українські військові за добу відбили всі атаки росіян на Донбасі, а також знищили зенітний ракетний комплекс С-300 ворога.

Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже тридцять крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько двадцяти п’яти обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Тридцять дві повітряні цілі було знищено підрозділами протиповітряної оборони України на різних напрямках. Це 21 крилата ракета та 11 безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад десяти населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Вночі ворог задіяв вісім іранських ударних БПЛА, намагаючись завдати шкоди об’єктам критичної інфраструктури у Миколаївській області. Всі ці “безпілотники” знищено силами протиповітряної оборони Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку – Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – Сотницький Козачок, Одноробівка, Уди, Ветеринарне та Козача Лопань;

на Краматорському напрямку – Райгородок, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка, Торське та Спірне;

на Бахмутському напрямку – Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – Бердичі, Авдіївка, Кам’янка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Успенівка, Нескучне, Полтавка, Вугледар, Залізничне, Малинівка, Чарівне та Білогірʼя.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали райони більш ніж двадцяти населених пунктів. Серед них – Давидів Брід, Нова Кам’янка, Благодатівка, Широке, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка.

За поточну добу підрозділи сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське.

В Запорізькій області силами оборони за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та близько шістдесяти військовослужбовців російських окупаційних військ.

Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

Ракетні війська і артилерія уразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами.

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