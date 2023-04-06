ЗСУ знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби та відбили понад 20 атак, – Генштаб

Українські військові відбили понад 20 атак у Донецькій області та знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, завдяки мужності кожного воїна, було відбито більш як 20 атак загарбників. Найінтенсивніші бойові дії тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворог і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Бочкове, Чугунівка, Зарубинка, Стариця та Колодязне в Харківській області.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське в Луганській області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка в Донецькій області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці тривають за Мар’їнку, де було відбито 13 ворожих атак. Разом з тим обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області, а також Херсон.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі, місцеві медичні заклади на тимчасово окупованих територіях повністю завантажені. В одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованої АР Крим, відзначено наметове містечко для поранених російських загарбників. Станом на 4 квітня цього року, у згаданому польовому таборі на реабілітації знаходиться близько ста військовослужбовців противника.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: