ЗСУ знищили вертоліт та 580 окупантів: втрати Росії в Україні за добу
ЗСУ знищили вертоліт та 580 окупантів: втрати Росії в Україні за добу
Сьогодні 10:00
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 15 червня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 217910 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 217910 (+580) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3955 (+12) од,
бойових броньованих машин – 7667 (+14) од,
артилерійських систем – 3793 (+10) од,
РСЗВ – 604 (+1) од,
засоби ППО – 364 од,
літаків – 314 од,
гелікоптерів – 301 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9),
крилаті ракети – 1199 (+3) од,
кораблі /катери – 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24) од,
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