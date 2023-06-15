ЗСУ знищили вертоліт та 580 окупантів: втрати Росії в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 15 червня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 217910 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 217910 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3955 (+12) од,

бойових броньованих машин – 7667 (+14) од,

артилерійських систем – 3793 (+10) од,

РСЗВ – 604 (+1) од,

засоби ППО – 364 од,

літаків – 314 од,

гелікоптерів – 301 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9),

крилаті ракети – 1199 (+3) од,

кораблі /катери – 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24) од,

спеціальна техніка – 519 (+3)

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