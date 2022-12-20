ЗСУ завдали 12 ударів по позиціях ракетних комплексів військ РФ, – Генштаб

Авіація ЗСУ протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Війська РФ зосереджують зусилля для ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямах. Також окупанти намагаються покращити тактичне становище на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Протягом доби противник завдав 10 авіаційних та 4 ракетних ударів по цивільних об’єктах населених пунктів Андріївка, Вовчанськ, Соледар, а також здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 15 населених пунктів, зокрема це – Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області; Макіївка, Невське та Діброва Луганської області. Російські окупанти завдали ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації в районах населених пунктів Новоселівське та Майданчик.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступальні дії, здійснив обстріл з танків та всіх типів артилерії за позиціями наших військ у районах 24 населених пунктів. Серед них – Андріївка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Соледар, Бахмут, Ступочки, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Противник завдав ударів оперативно-тактичною та армійською авіацією в районах Андріївка, Білогорівка, Спірне, Північне, Нью-Йорк, Кам’янка, Авдіївка, Невельське.

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневу поразку підрозділами сил оборони України 18 грудня районів зосередження живої сили та техніки противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Зокрема, в районах населених пунктів Пологи, Василівка та Кам’янка-Дніпровська. Втрати противника становлять понад 130 поранених солдатів, знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки різного типу. Інформація про загиблих загарбників уточнюється.

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських окупантів та найманців приватних військових кампаній. Так, за наявною інформацією, у Луганську міську багатопрофільну лікарню облаштовано під військовий госпіталь російських окупаційних військ, який уже перевантажений пораненими окупантами.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за поточну добу вразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 8 районів зосередження живої сили ворога.

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