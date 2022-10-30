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ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу російських загарбників

Сьогодні 11:45
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Збройні сили України ліквідували майже тисячу росіян, які прийшли вбивати українців.

Новости Днепра про ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу російських загарбників

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

На полі бою досить гаряче. За добу українські військові ліквідували 950 російський окупантів. Таким чином, всього з початку повномасштабної війни ЗСУ знищили близько 71 200 солдат армії агресора.

Повідомляється, що запеклі бої ведуться на Донецькому напрямку та поблизу Бахмуту. Проте ЗСУ продовжують бити ворога.

Зазначимо, такі великі втрати російська армія востаннє несла на початку вторгнення. Тоді за добу ЗСУ ліквідовували близько тисячі загарбників.

Новости Днепра про ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу російських загарбників

Новости Днепра про ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу російських загарбниківУкраїнська

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