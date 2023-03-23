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ЗСУ за добу ліквідували 660 окупантів, 13 танків і 20 безпілотників

Сьогодні 09:30
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Українські захисники станом на ранок 23 березня ліквідували за добу 660 російських окупантів, і загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення наразі становила 168 150 солдатів. Також ЗСУ знищили 13 танків, два десятки безпілотників.

Новости Днепра про ЗСУ за добу ліквідували 660 окупантів, 13 танків і 20 безпілотників

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 168150 (+660) осіб ліквідовано;
  • танків – 3570 (+13) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 6898 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем – 2608 (+19) одиниць;
  • РСЗВ – 511 (+2) одиниць;
  • кошти ППО – 273 (+1) одиниць;
  • літаків – 305 (+0) одиниць;
  • вертольотів – 290 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2203 (+20) одиниць;
  • крилаті ракети – 909 (+0) штук;
  • кораблі/катери – 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5452 (+18) одиниць;
  • спеціальна техніка – 273 (+3) одиниць.

У Генштабі додали, що дані про ворожі втрати уточнюються.

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Новости Днепра про ЗСУ за добу ліквідували 660 окупантів, 13 танків і 20 безпілотниківУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ за добу ліквідували 660 окупантів, 13 танків і 20 безпілотниківРусский

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