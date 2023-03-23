ЗСУ за добу ліквідували 660 окупантів, 13 танків і 20 безпілотників

Українські захисники станом на ранок 23 березня ліквідували за добу 660 російських окупантів, і загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення наразі становила 168 150 солдатів. Також ЗСУ знищили 13 танків, два десятки безпілотників.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 168150 (+660) осіб ліквідовано;

танків – 3570 (+13) одиниць;

бойових броньованих машин – 6898 (+11) одиниць;

артилерійських систем – 2608 (+19) одиниць;

РСЗВ – 511 (+2) одиниць;

кошти ППО – 273 (+1) одиниць;

літаків – 305 (+0) одиниць;

вертольотів – 290 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2203 (+20) одиниць;

крилаті ракети – 909 (+0) штук;

кораблі/катери – 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5452 (+18) одиниць;

спеціальна техніка – 273 (+3) одиниць.

У Генштабі додали, що дані про ворожі втрати уточнюються.

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