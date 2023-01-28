ЗСУ врятували з-під палаючого російського танка триметрового пітона на ім’я Куп’янськ (ВІДЕО) - Днепр Инфо
ЗСУ врятували з-під палаючого російського танка триметрового пітона на ім’я Куп’янськ (ВІДЕО)
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Сегодня 12:56

Під час звільнення Куп'янська Харківської області боєць ЗСУ врятував триметрового пітона з-під палаючого російського танка. Загарбники вкрали змію незадовго до цього з елітної лазні з тераріумом, коли місто ще було в окупації.

Новости Днепра про ЗСУ врятували з-під палаючого російського танка триметрового пітона на ім'я Куп'янськ (ВІДЕО)

Врятованого плазуна українські захисники назвали на честь звільненого міста – Куп’янськом. Про це повідомляє “Суспільне Харків”

“У нас була позиція з бомбосховищем. На нас щодня виїжджало 2 танки. Наші позиції обстрілювали, ми ці 2 танки підбили, вони почали горіти. Не знаю, як я побачив, була температура -3 градуси, поганий зір. А пітон був весь замурзаний і виповзав з-під танка. Я підбігаю, хапаю його як канат і тягну за собою”, – поділився військовий. 

Боєць забрав пітона з собою до Харкова. Думав залишити вдома. Проте згодом зрозумів, що доглядати за такою тваринкою не просто, тож попросив волонтерів прилаштувати її.

Новости Днепра про ЗСУ врятували з-під палаючого російського танка триметрового пітона на ім'я Куп'янськ (ВІДЕО)

“Коли я пітона привіз у Харків, запустив у квартиру, то квартира стала його, а не моя. Я не міг зайти в квартиру — коли випустив його, почав боятися… Залишити його з дівчиною побоявся, адже це велика змія. Подзвонив волонтерам і кажу: у мене є 3-метровий пітон, його треба кудись прилаштувати. Вони запитали, де я його взяв. Я відповів — трофей, відбитий у росіян”, – розповів воїн. 

Зрештою пітон на ім’я Куп’янськ опинився у професора Харківського університету імені Каразіна Дмитра Шабанова. За його словами, плазун не агресивний, звиклий до людей, раз на кілька тижнів їсть щурів. 

Новости Днепра про ЗСУ врятували з-під палаючого російського танка триметрового пітона на ім'я Куп'янськ (ВІДЕО)

“Мене дуже веселить, що людина, яка витягла його з-під танка, боїться його”, – прокоментував Шабанов. 

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Новости Днепра про ЗСУ врятували з-під палаючого російського танка триметрового пітона на ім'я Куп'янськ (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про ЗСУ врятували з-під палаючого російського танка триметрового пітона на ім'я Куп'янськ (ВІДЕО)Русский

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