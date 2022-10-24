ЗСУ відбили наступ окупантів у районах 11 населених пунктів, – Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.
Протягом жовтня на території Білорусі тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану.
Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території Білорусі, включно із застосуванням ударних БпЛА іранського виробництва.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
Безпосередньо від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждала інфраструктура Нікополя та Іллінки Дніпропетровської області.
За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.
За уточненою інформацією, підтверджено знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, а також евакуацію близько сімдесяти поранених військовослужбовців противника 22 жовтня в районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області.
У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС. Й далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією “росатом”.
Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію, підконтрольну українській владі.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БпЛА Shahed-136.
Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об’єкти противника.
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