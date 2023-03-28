ЗСУ відбили десятки ворожих атак на Сході та знищили склад боєприпасів росіян, – Генштаб

Українські військові відбили 24 ворожі атаки на Донбасі, а також знищили склад боєприпасів російських окупантів.

Протягом 28 березня росіяни завдали 11 авіаційних та 2 ракетних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ.

При цьому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже окупанти і надалі ігнорують закони та звичаї війни, продовжують застосовувати терор проти мирного населення. Сьогодні, в результат ракетного удару по інфраструктурі Богодухова Харківської області постраждали цивільні люди, також пошкоджені приватні будинки.

Загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка, Білогорівка та їхні околиці. Протягом доби українські військові відбили 24 атаки росіяни на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано. У Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ Збройних сил Росії. Окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби загарбники обстріляли райони населених пунктів Білопілля і Волфине Сумської області, а також райони населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка та Строївка у Харківській області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове. Обстріляли з артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка, Берестове Харківської області; Невське, Кузьмине, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Спірне у Донецькій області.

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують штурмові дії Бахмута, але українські військові мужньо тримають місто, відбивають численні ворожі атаки. Протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське та Озарянівка Донецької області. Атакували населені пункти Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Шуми та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках загарбники вели наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське, Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Здійснили обстріли населених пунктів. Серед них – Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби росіяни обстріляли райони населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести обороні дії. Обстріляли населених пунктів Новосілка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Антонівка Херсонської області та Херсон.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, а також склад боєприпасів.

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