ЗСУ відбили атаки біля Бахмута та уразили склади з військовою технікою окупантів, – Генштаб

Українські військові невпинно тримають лінію фронту в районі Бахмута Донецької області та завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Протягом дня, 6 березня, росяни нанесли 42 авіаційних та п’ять ракетних ударів. Для цього вороги використовували 11 БПЛА типу Шахед-136. Дев’ять з яких було збито українськими військовими.

Окрім цього окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. При цьому загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Російська Федерація зосередила свої дії на веденні наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Там не виявлено формування наступальних угруповань ворога. При цьому ворог продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України. Росіяни протягом ночі здійснили мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве Вовчанськ, Бударки Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти намагаються прорвати оборону наших військ. Вони вели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області та Терни, Ямпіль, Роздолівка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противники не рахують власних втрат та не припиняють штурмувати місто Бахмут та його околиці. Вони також ведуть наступ у районах населених пунктів Залізнянське, Дубово-Василівка та Іванівське, однак не мають в цьому успіху. Росіяни здійснили артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів-Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, в тому числі: Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Там обстрілів зазнали Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам’янське Запорізької області а також Шляхове, Козацьке, Тягинка, Чорнобаївка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

Щодня противник зазнає значних втрат в особовому складі, однак не припиняє вживати заходів щодо їх поповнення. Відомо, що у тимчасово окупованому Донецьку військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно та солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років.

Відомо, що у готелі “Донбас” міста Кадіївка тимчасово окупованої Луганської області було знаходиться військово-лікарська комісія. Її робота направлена на визнання придатними поранених військовослужбовців 2 армійського корпусу російських окупаційних військ. Таким чином російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи.

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три райони зосередження противника та засіб протиповітряної оборони ворога на вогневій позиції.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: