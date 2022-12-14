ЗСУ вдарили по окупантам у Запорізькій області і обстріляли ворожі ЗРК: зведення Генштабу

Українські військові 12 грудня завдали успішного удару по окупантам в Запорізькій області, знищена ворожа техніка. При цьому сьогодні, 14 грудня, авіація обстріляла російські ЗРК.

За даними українського військового командування, росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також намагаються покращити своє тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

“Підтверджено вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються”, – підкреслюють у Генштабі.

При цьому сьогодні авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Ракетні війська та артилерія обстріляли два пункти управління та вісім районів зосередження особового складу ворога.

Ситуація на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках солдати РФ обстріляли райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області; Середина-Буда та Кучерівка у Сумській області та Глибоке, Стариця, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Також ворог задіяв ударний БПЛА біля Кіндратівки Сумської області.

солдати РФ обстріляли райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області; Середина-Буда та Кучерівка у Сумській області та Глибоке, Стариця, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Також ворог задіяв ударний БПЛА біля Кіндратівки Сумської області. На Куп’янському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії були обстріляні позиції наших військ в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки в Луганській області.

з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії були обстріляні позиції наших військ в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки в Луганській області. На Лиманському напрямку від ударів окупантів постраждали райони Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Діброви і Григорівки на Донеччині.

від ударів окупантів постраждали райони Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Діброви і Григорівки на Донеччині. На Бахмутському напрямку війська РФ здійснили обстріли, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. Завдали авіаудару неподалік Ступочки.

війська РФ здійснили обстріли, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. Завдали авіаудару неподалік Ступочки. На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ біля Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

зафіксовано обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ біля Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Новопавлівському напрямку росіяни вогнем накрили позиції захисників України біля Вугледара, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області.

росіяни вогнем накрили позиції захисників України біля Вугледара, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжили завдавати ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

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