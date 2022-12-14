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  • ЗСУ вдарили по окупантам у Запорізькій області і обстріляли ворожі ЗРК: зведення Генштабу

ЗСУ вдарили по окупантам у Запорізькій області і обстріляли ворожі ЗРК: зведення Генштабу

Сьогодні 19:45
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Українські військові 12 грудня завдали успішного удару по окупантам в Запорізькій області, знищена ворожа техніка. При цьому сьогодні, 14 грудня, авіація обстріляла російські ЗРК.

Новости Днепра про ЗСУ вдарили по окупантам у Запорізькій області і обстріляли ворожі ЗРК: зведення Генштабу

За даними українського військового командування, росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також намагаються покращити своє тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

“Підтверджено вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються”, – підкреслюють у Генштабі.

При цьому сьогодні авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Ракетні війська та артилерія обстріляли два пункти управління та вісім районів зосередження особового складу ворога.

Ситуація на окремих напрямках:

  • На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках солдати РФ обстріляли райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області; Середина-Буда та Кучерівка у Сумській області та Глибоке, Стариця, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Також ворог задіяв ударний БПЛА біля Кіндратівки Сумської області.
  • На Куп’янському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії були обстріляні позиції наших військ в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки в Луганській області.
  • На Лиманському напрямку від ударів окупантів постраждали райони Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Діброви і Григорівки на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку війська РФ здійснили обстріли, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. Завдали авіаудару неподалік Ступочки.
  • На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ біля Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку росіяни вогнем накрили позиції захисників України біля Вугледара, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжили завдавати ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

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