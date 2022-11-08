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ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів: названі нові втрати Росії

Сьогодні 10:00
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Українські бійці за минулу добу знищили ще 710 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни втрати Росії сягнули близько 77 170 військових.

Новости Днепра про ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів: названі нові втрати Росії

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків – 2786 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24) од,
  • артилерійських систем – 1791 (+9) од,
  • РСЗВ – 391 (+0) од,
  • засоби ППО – 203 (+1) од,
  • літаків – 278 (+1) од,
  • гелікоптерів – 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4),
  • крилаті ракети – 399 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17) од,
  • спеціальна техніка – 159 (+2).

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Новости Днепра про ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів: названі нові втрати РосіїУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів: названі нові втрати РосіїРусский

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