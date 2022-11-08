ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів: названі нові втрати Росії
Українські бійці за минулу добу знищили ще 710 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни втрати Росії сягнули близько 77 170 військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб ліквідовано, танків – 2786 (+15) од, бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24) од, артилерійських систем – 1791 (+9) од, РСЗВ – 391 (+0) од, засоби ППО – 203 (+1) од, літаків – 278 (+1) од, гелікоптерів – 260 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4), крилаті ракети – 399 (+0), кораблі /катери – 16 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17) од, спеціальна техніка – 159 (+2).
Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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Українська Русский Надежда Захарченко
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