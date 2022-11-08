ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів: названі нові втрати Росії

Українські бійці за минулу добу знищили ще 710 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни втрати Росії сягнули близько 77 170 військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб ліквідовано,

танків – 2786 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24) од,

артилерійських систем – 1791 (+9) од,

РСЗВ – 391 (+0) од,

засоби ППО – 203 (+1) од,

літаків – 278 (+1) од,

гелікоптерів – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4),

крилаті ракети – 399 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17) од,

спеціальна техніка – 159 (+2).

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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