ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів та “приземлили” два літаки: оновлені втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів та “приземлили” два літаки: оновлені втрати Росії
Сьогодні 10:00
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За минулу добу українські військові збили два ворожі літаки та ліквідували ще 480 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 88 380 військових.
Загальні бойові втрати противника на 29 листопада орієнтовно склали:
особового складу – близько 88380 (+480) осіб ліквідовано,
танків – 2911 (+3) од,
бойових броньованих машин – 5866 (+5) од,
артилерійських систем – 1901 (+2) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засобів ППО – 209 (+0) од,
літаків – 280 (+2) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
крилатих ракет – 531 (+0),
кораблів /катерів – 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7) од,
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