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  • ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів та “приземлили” два літаки: оновлені втрати Росії

ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів та “приземлили” два літаки: оновлені втрати Росії

Сьогодні 10:00
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За минулу добу українські військові збили два ворожі літаки та ліквідували ще 480 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 88 380 військових.

Новости Днепра про ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів та

Загальні бойові втрати противника на 29 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 88380 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків – 2911 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 5866 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1901 (+2) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засобів ППО – 209 (+0) од,
  • літаків – 280 (+2) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
  • крилатих ракет – 531 (+0),
  • кораблів /катерів – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7) од,
  • спеціальної техніки – 163 (+0).

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