ЗСУ ліквідували понад 176 тисяч окупантів: втрати росії на 6 квітня

У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 6 квітня дані щодо втрат російської армії у війні проти України.

З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло близько 176 630 російських солдатів, 390 із них – за останню добу.

танків ‒ 3631 (+2) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 7013 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 2714 (+7) одиниць;

РСЗВ – 532 (+0) одиниць;

засоби ППО ‒ 281 (+1) одиниця;

літаків – 306 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 292 (+1) одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2287 (+4);

крилаті ракети ‒ 911 (+0);

кораблі /катери ‒ 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1) одиниця;

спеціальна техніка ‒ 302 (+3).

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