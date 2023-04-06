ЗСУ ліквідували понад 176 тисяч окупантів: втрати росії на 6 квітня
У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 6 квітня дані щодо втрат російської армії у війні проти України.
З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло близько 176 630 російських солдатів, 390 із них – за останню добу.
танків ‒ 3631 (+2) одиниці; бойових броньованих машин ‒ 7013 (+8) одиниць; артилерійських систем – 2714 (+7) одиниць; РСЗВ – 532 (+0) одиниць; засоби ППО ‒ 281 (+1) одиниця; літаків – 306 (+0) одиниць; гелікоптерів – 292 (+1) одиниця; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2287 (+4); крилаті ракети ‒ 911 (+0); кораблі /катери ‒ 18 (+0) одиниць; автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1) одиниця; спеціальна техніка ‒ 302 (+3). Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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