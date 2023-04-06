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ЗСУ ліквідували понад 176 тисяч окупантів: втрати росії на 6 квітня

Сьогодні 10:00
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У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 6 квітня дані щодо втрат російської армії у війні проти України.

Новости Днепра про ЗСУ ліквідували понад 176 тисяч окупантів: втрати росії на 6 квітня

З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло близько 176 630 російських солдатів, 390 із них – за останню добу.

  • танків ‒ 3631 (+2) одиниці;
  • бойових броньованих машин ‒ 7013 (+8) одиниць;
  • артилерійських систем – 2714 (+7) одиниць;
  • РСЗВ – 532 (+0) одиниць;
  • засоби ППО ‒ 281 (+1) одиниця;
  • літаків – 306 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 292 (+1) одиниця;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2287 (+4);
  • крилаті ракети  ‒ 911 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1) одиниця;
  • спеціальна техніка ‒ 302 (+3).

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Новости Днепра про ЗСУ ліквідували понад 176 тисяч окупантів: втрати росії на 6 квітняУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ ліквідували понад 176 тисяч окупантів: втрати росії на 6 квітняРусский

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