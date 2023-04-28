Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

Сьогодні 09:00
просмотров

У Дніпрі внаслідок нічної ракетної атаки 28 квітня зруйновано приватний будинок, підприємство та будівельну базу. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак показав фото наслідків ворожої атаки.

Новости Днепра про Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

Військові з повітряного командування “Схід” збили 7 крилатих ракет, які ворог запустив по Дніпропетровській області. Проте є й приліт.

У приватному будинку, по якому росіяни вдарили ракетою, спали 31-річна жінка та її 2-річна донька. На жаль, вони обидві не вижили.

Ще троє людей отримали поранення. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Також у Дніпрі ракета зруйнувала і будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили.

Досі пожежники працюють на будівельній базі. Полум’я охопило 400 кв. м. Пожежу вже вдалось локалізувати. Постраждала 70-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу. Лікуватися жінка буде вдома.

Не обійшлося без артилерійського удару. Вночі агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються.

Новости Днепра про Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

Новости Днепра про Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

Новости Днепра про Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

Новости Днепра про Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

Читайте також:

Новости Днепра про Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атакиУкраїнська Новости Днепра про Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атакиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Війська РФ випустили по Україні 23 ракети: подробиці нічної атаки по Україні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Війська РФ випустили по Україні 23 ракети: подробиці нічної атаки по Україні

    Вночі 28 квітня ворог атакував Україну ракетами та безпілотниками. Силам…

    Вороги обстріляли Умань, ракета зруйнувала багатоповерхівку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Вороги обстріляли Умань, ракета зруйнувала багатоповерхівку

    Російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по…

    У Дніпрі російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    У Дніпрі російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитину

    Росія атакувала Дніпро ракетами.

    Наркодилерів «кришував» поліцейський: на Дніпропетровщині затримали подружжя
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Наркодилерів «кришував» поліцейський: на Дніпропетровщині затримали подружжя

    Працівники Державного бюро розслідувань та Національної поліції викрили правоохоронця та…

    Наверх