Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

У Дніпрі внаслідок нічної ракетної атаки 28 квітня зруйновано приватний будинок, підприємство та будівельну базу. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак показав фото наслідків ворожої атаки.

Військові з повітряного командування “Схід” збили 7 крилатих ракет, які ворог запустив по Дніпропетровській області. Проте є й приліт.

У приватному будинку, по якому росіяни вдарили ракетою, спали 31-річна жінка та її 2-річна донька. На жаль, вони обидві не вижили.

Ще троє людей отримали поранення. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Також у Дніпрі ракета зруйнувала і будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили.

Досі пожежники працюють на будівельній базі. Полум’я охопило 400 кв. м. Пожежу вже вдалось локалізувати. Постраждала 70-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу. Лікуватися жінка буде вдома.

Не обійшлося без артилерійського удару. Вночі агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються.

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