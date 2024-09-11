Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кам’янському

Окупанти задали ракетного удару по місту Кам’янське. Внаслідок обстрілу загинув 38-річний чоловік. Ще двоє людей отримали осколкові поранення. Раніше ми повідомляли про одного постраждалого, який отримав опіки і знаходиться у лікарні.
Як повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури, на місці обстрілу працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин рф.
“За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – повідомили в прокуратурі.
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