Зробили щеплення: у Дніпрі померло 6-місячне немовля

У четвер, 5 січня, о 19:34 на лінію “102” зателефонували медики однієї з дніпровських лікарень.

Вони розповіли, що до них доставили шестимісячне немовля без ознак життя. З’ясувалося, що близько 17:30 хлопчику зробили щеплення “АКДС” в клініці.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Після цього мати приїхала додому, залишила сина няні та відлучилася у справах. Близько 19:00 вона повернулась. Няня сказала, що малюку стало зле. Жінка повезла дитину до лікарні.

Медики намагалися врятувати немовля, але, на жаль, хлопчик помер.

За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження. Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

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