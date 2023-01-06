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Зробили щеплення: у Дніпрі померло 6-місячне немовля

Сьогодні 17:29
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У четвер, 5 січня, о 19:34 на лінію “102” зателефонували медики однієї з дніпровських лікарень.

Новости Днепра про Зробили щеплення: у Дніпрі померло 6-місячне немовля

Вони розповіли, що до них доставили шестимісячне немовля без ознак життя. З’ясувалося, що близько 17:30 хлопчику зробили щеплення “АКДС” в клініці.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Після цього мати приїхала додому, залишила сина няні та відлучилася у справах. Близько 19:00 вона повернулась. Няня сказала, що малюку стало зле. Жінка повезла дитину до лікарні.

Медики намагалися врятувати немовля, але, на жаль, хлопчик помер.

За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження. Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

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Новости Днепра про Зробили щеплення: у Дніпрі померло 6-місячне немовляУкраїнська Новости Днепра про Зробили щеплення: у Дніпрі померло 6-місячне немовляРусский

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