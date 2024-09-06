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  • “Зрада прийшла неочікувано”: в АТБ Дніпра каса самообслуговування просила з покупців оплату рублями

“Зрада прийшла неочікувано”: в АТБ Дніпра каса самообслуговування просила з покупців оплату рублями

Сьогодні 17:56
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В АТБ на Лівобережному каса самообслуговування просила оплату рублями.

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Жителів Дніпра чекав неочікуваний сюрприз на касі самообслуговування в одному із супермаркетів. В АТБ на проспекті Миру покупці, які хотіли розплатитися за покупки стали свідками збою в системі внаслідок якого ціни показувалися зі значком російського рубля.

У АТБ на проспекті Миру на касі самообслуговування щось глюкнуло. Зрада прийшла звідки не чекали, – пишуть містяни.

Згодом поломку виправили.

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