“Зрада прийшла неочікувано”: в АТБ Дніпра каса самообслуговування просила з покупців оплату рублями

Жителів Дніпра чекав неочікуваний сюрприз на касі самообслуговування в одному із супермаркетів. В АТБ на проспекті Миру покупці, які хотіли розплатитися за покупки стали свідками збою в системі внаслідок якого ціни показувалися зі значком російського рубля.
У АТБ на проспекті Миру на касі самообслуговування щось глюкнуло. Зрада прийшла звідки не чекали, – пишуть містяни.
Згодом поломку виправили.
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