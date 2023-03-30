Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Знижки та акції у магазинах Дніпра: де найдешевша молочка

Сьогодні 15:16
просмотров

Магазини Дніпра щотижня влаштовують різноманітні акції на десятки, а то й сотні товарних позицій та продуктів. Зі знижкою в «Сільпо», АТБ або «Варусі» можна купити все: від засобу для посуду або тарілок зі шкарпетками до круп, шоколадок та ковбасних виробів.

Новости Днепра про Знижки та акції у магазинах Дніпра: де найдешевша молочка

Часто торгові мережі проводять акції на ті групи товарів, які мають найбільший попит у споживачів. Іноді акції на той чи інший продукт збігаються у всіх трьох великих торгових мережах Дніпра, і тоді покупці можуть вибрати товар у тому магазині, де надаються найбільші знижки.

Журналісти dnepr.info дізналися які акції у «Сільпо», АТБ та «Варусі» діють цього тижня на молочні продукти.

Кефір жирністю від 2% можна купити в магазині «Варус» зі знижкою 20% за 31,9 грн. У «Сильпо» напій жирністю 2,5% продають за 32,9 грн. У АТБ знижка складає усього 7% та сягає 39,4 грн.

Новости Днепра про Знижки та акції у магазинах Дніпра: де найдешевша молочка

Кисломолочний сир 5% жирності можна придбати за акцією в «Сільпо» за 49,99 грн. Продають його зі знижкою 19% від початкової ціни. Знижка у торговельній мережі «Варус» на аналогічний продукт становить 22% і купити сир можна за ціною 48,9 грн. У АТБ на цей продукт знижка становить 22%. Акційна ціна на кисломолочний сир у магазині складає 42,6 грн.

Новости Днепра про Знижки та акції у магазинах Дніпра: де найдешевша молочка

В АТБ купити молоко по акції можна зі знижкою 12% , за 33,9 грн за пляшку. У «Сільпо» за акцією знайшлося лише ультрапастеризоване молоко зі знижкою 27%. Продають його по 33,99 грн. за упаковку. У «Варусі» акційне молоко можна купити за 30,9 грн. – і це мінус 24% від його початкової ціни.

Новости Днепра про Знижки та акції у магазинах Дніпра: де найдешевша молочка

Читайте також:

Новости Днепра про Знижки та акції у магазинах Дніпра: де найдешевша молочкаУкраїнська Новости Днепра про Знижки та акції у магазинах Дніпра: де найдешевша молочкаРусский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Готують касаційну скаргу: у міськраді Дніпра прокоментували “скасування плати за парковки”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:12
    Готують касаційну скаргу: у міськраді Дніпра прокоментували “скасування плати за парковки”

    28 березня Денис Селін, керівник ГО “Платформа Громадський контроль”, повідомив,…

    У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:49
    У Дніпрі показали розкішний храм-рекордсмен, де раніше лікували людей (ФОТО)

    У середмісті Дніпра є храм, де раніше лікували хворих.

    У п’ятницю багато мешканців Дніпра залишаться без світла: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:41
    У п’ятницю багато мешканців Дніпра залишаться без світла: адреси

    Заряджайте телефони та повербанки!

    Бійці ЗСУ повернули дітям їхні срібні ложечки, які окупанти змародерили на Київщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:46
    Бійці ЗСУ повернули дітям їхні срібні ложечки, які окупанти змародерили на Київщині

    Російські окупанти грабують та знищують українські міста та села.

    Наверх