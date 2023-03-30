Знижки та акції у магазинах Дніпра: де найдешевша молочка

Магазини Дніпра щотижня влаштовують різноманітні акції на десятки, а то й сотні товарних позицій та продуктів. Зі знижкою в «Сільпо», АТБ або «Варусі» можна купити все: від засобу для посуду або тарілок зі шкарпетками до круп, шоколадок та ковбасних виробів.

Часто торгові мережі проводять акції на ті групи товарів, які мають найбільший попит у споживачів. Іноді акції на той чи інший продукт збігаються у всіх трьох великих торгових мережах Дніпра, і тоді покупці можуть вибрати товар у тому магазині, де надаються найбільші знижки.

Журналісти dnepr.info дізналися які акції у «Сільпо», АТБ та «Варусі» діють цього тижня на молочні продукти.

Кефір жирністю від 2% можна купити в магазині «Варус» зі знижкою 20% за 31,9 грн. У «Сильпо» напій жирністю 2,5% продають за 32,9 грн. У АТБ знижка складає усього 7% та сягає 39,4 грн.

Кисломолочний сир 5% жирності можна придбати за акцією в «Сільпо» за 49,99 грн. Продають його зі знижкою 19% від початкової ціни. Знижка у торговельній мережі «Варус» на аналогічний продукт становить 22% і купити сир можна за ціною 48,9 грн. У АТБ на цей продукт знижка становить 22%. Акційна ціна на кисломолочний сир у магазині складає 42,6 грн.

В АТБ купити молоко по акції можна зі знижкою 12% , за 33,9 грн за пляшку. У «Сільпо» за акцією знайшлося лише ультрапастеризоване молоко зі знижкою 27%. Продають його по 33,99 грн. за упаковку. У «Варусі» акційне молоко можна купити за 30,9 грн. – і це мінус 24% від його початкової ціни.

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